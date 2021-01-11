Мариупольцы вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов

11.01.2021 16:00

В центре Мариуполя сегодня в 13:00 собрались жители города для выражения недовольства по поводу тарифной политики, связанной с реализацией и доставкой газа населению, сообщает mariupol.tv.

Мариупольцы сообщили, что митинга, прошедшего в минувшее воскресение, не достаточно, чтобы выразить все негодование по поводу повышения газовых расценок. Жители города также сообщили, что не довольны поддержкой решения о росте цен на уровне городских властей и депутатского корпуса. Протестующие заявили, что завтра, во вторник, в 12 часов продолжат митинговать под кабинетом городского головы на улице Митрополитской.