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Ситуация на КПВВ Донбасса 11 января
По состоянию на 10:00 через КПВВ “Новотроицкое” на временно оккупированную территорию проследовали 20 человек и 5 машин, а на контролируемую – 1 человек на 1 автомобиле. Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб, передает Свободное радио.
Стоит отметить, что пропуск на этом участке существенно ограничивают боевики. На подконтрольную часть Донецкой области представители ОРДО пропускают только тех, у кого есть прописка на этой территории. А въехать на временно оккупированную часть Донетчины возможно после внесения в списки т.н. “Межведомственного оперативного штаба”.
На контрольном пункте “Станица Луганская” очереди больше, чем на КПВВ Донецкой области, так как здесь беспрепятственно пропускают каждый день. По информации представителя ГПСУ в составе ООС, в начале дня 130 человек на этом участке проследовали в сторону временно оккупированной территории, а 251 – на контролируемую часть Луганщины.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
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