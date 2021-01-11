Ситуация на КПВВ Донбасса 11 января

11.01.2021 14:00

По состоянию на 10:00 через КПВВ “Новотроицкое” на временно оккупированную территорию проследовали 20 человек и 5 машин, а на контролируемую – 1 человек на 1 автомобиле. Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб, передает Свободное радио.

Стоит отметить, что пропуск на этом участке существенно ограничивают боевики. На подконтрольную часть Донецкой области представители ОРДО пропускают только тех, у кого есть прописка на этой территории. А въехать на временно оккупированную часть Донетчины возможно после внесения в списки т.н. “Межведомственного оперативного штаба”.

На контрольном пункте “Станица Луганская” очереди больше, чем на КПВВ Донецкой области, так как здесь беспрепятственно пропускают каждый день. По информации представителя ГПСУ в составе ООС, в начале дня 130 человек на этом участке проследовали в сторону временно оккупированной территории, а 251 – на контролируемую часть Луганщины.