В ОРДО возобновили "комендантский час"

11.01.2021 10:00

С 10 января на неподконтрольной Украине части Донетчины возобновилось действие "комендантского часа" с 23.00 до 5.00. Об этом напоминают местным жителям подконтрольны ОРДО СМИ.

"Комчас" был приостановлен на время празднования Нового года и Рождества — с 31 декабря до 10 января. Следующая отмена "комендантского часа" ждет ОРДО в ночь на Крещение — с 18 на 19 января.