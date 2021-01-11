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Архив - Донецкая область

Жители ОРДО возмущены низким качеством водопроводной воды

11.01.2021 15:00
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Жители ОРДО возмущены низким качеством водопроводной воды

Жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки в социальных сетях публикуют фото водопроводной воды, которая поступает в их дома, и отмечают, что она 100% не питьевая, а техническая.
Так, одна из пользовательниц опубликовала снимки стакана с водой желтого цвета и отметила, что проживает в Донецке на Мирном и за непригодную для употребления воду должна платить 270 рублей.
"Цвет мочи, как будто из Кальмиуса напрямую качают. А запах тошнотворный просто", - отметила она.
В комментариях к посту пользователи отмечают, что в их городах такая же ситуация с водой:
«В Макеевке не лучше картина. Запах просто тьма.»
«Вода не пригодна для питья! От слова, совсем!»
«У нас тоже желтоватая. И салфетка моментально начинает вонять грибком.»



Теги: Донбасс, вода, качество, ОРДО
 
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