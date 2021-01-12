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Архив - Донецкая область

Изменились правила въезда из России в Украину

12.01.2021 10:00
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Изменились правила въезда из России в Украину

В новый список стран со значительным распространением COVID-19 (страны красной зоны), который опубликовало 11 января МОЗ Украины, вошла Российская Федерация.
Поэтому, при поездке из Донецка или Луганска в Украину через Россию теперь необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию.
Для прекращения самоизоляции путешественник может пройти ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Условием прекращения карантина является отрицательный результат теста, что подтверждает, что человек не болеет.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, COVID-19, самоизоляция
 
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