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На Донбассе за сутки - 10 нарушений "тишины", один украинский воин погиб
За прошедшие сутки, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи обоих населенных пунктов Водяное - и на Приазовье, и недалеко от Донецка, враг осуществил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка - еще и из снайперского оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что неподалеку от Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения: "Умелыми действиями наших военнослужащих беспилотник был сбит".
Теги: Донбасс, погибший, перемирие, обстрел
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