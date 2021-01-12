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Архив - Донецкая область

В ОРДО ввели обязательный техосмотр автотранспорта

12.01.2021 16:00
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В ОРДО ввели обязательный техосмотр автотранспорта

Оккупационная администрация в ОРДО "официально" вводит обязательный техосмотр авто. Об этом сообщают в так называемом "правительстве ДНР", передает "Трибун".
Так, "правительство" утвердило "правила и порядок проведения обязательного технического осмотра транспортных средств".
Соответствующее "постановление" № 89-12 от 30.12.2020 опубликовано вчера на сайте "правительства". "Документом" предусмотрен "порядок проведения обязательного технического осмотра транспортных средств и правила проверки технического состояния транспортных средств, а также коды оценки его несоответствия".
Данная "норма" необходима для получения страховых полисов ОСАГО. Где будет проходить сама процедура и сколько стоить, пока неизвестно.



Теги: Донбасс, техосмотр, ОРДО, постановление
 
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