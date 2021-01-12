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Архив - Донецкая область

Жители Донецка жалуются на странный "оранжевый" газ

12.01.2021 15:00
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Жители Донецка жалуются на странный "оранжевый" газ

Жители неподконтрольного Украине Донецка жалуются на то, что в их квартиры поступает газ оранжевого цвета, который практически не греет, странно пахнет и коптит. Об этом сообщают пользователи в соцсети, передает DonPress.com.
Так, один из жителей Киевского района Донецка пишет:
«А что по оранжевому газу? Звонили 104, сказали ничего страшного… Но копоть и запах очень странные…».
В ответ на пост, другие пользователи отмечают, что качество газа ужасное, счетчики наматывают большие объемы газа, за что начисляется значительные суммы:
«Газ подают плохой. Колонка еле греет. А начисляют по полной».
«Газовому счетчику без разницы что считать. Горит, но не греет».
«Это классика, в зимний период времени! Чтобы больше мотало за газ!!! Химичат чтобы подворовывать».



Теги: Донецк, Донбасс, газ, качество, жалобы
 
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