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На трассе М-4 «Дон» опрокинулся автобус Москва — Донецк
13.01.2021 11:00
В Ростовской области РФ, перевернулся автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Москва — Донецк, информирует Depo.Донбасс.
Как сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области, ДТП произошло на 974 км трассы М-4 "Дон" в Красносулинском районе.
В результате аварии пять человек пострадали и один погиб. Всего в автобусе на момент ДТП было 15 пассажиров. К ликвидации ДТП привлекались 19 спасателей и семь единиц техники.
Теги: Донецк, Москва, автобус, авария, Ростовская область
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