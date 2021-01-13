На трассе М-4 «Дон» опрокинулся автобус Москва — Донецк

13.01.2021 11:00

В Ростовской области РФ, перевернулся автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Москва — Донецк, информирует Depo.Донбасс.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области, ДТП произошло на 974 км трассы М-4 "Дон" в Красносулинском районе.

В результате аварии пять человек пострадали и один погиб. Всего в автобусе на момент ДТП было 15 пассажиров. К ликвидации ДТП привлекались 19 спасателей и семь единиц техники.