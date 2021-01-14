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Стали известны правила проведения "техосмотра" автомобилей в ОРДО
В ОРДО опубликовали "порядок" проведения обязательного технического осмотра транспортных средств. Соответствующее "постановление" опубликовано на сайте "правительства ДНР", передает "Трибун".
Сроки прохождения техосмотра:
- Легковые автомобили (один раз в два года с 15 января по 15 декабря);
- Мотоциклы и другие механические транспортные средства (один раз в два года с 15 января по 15 декабря);
- Микроавтобусы с количеством мест для сидения не более 9 с местом водителя включительно (один раз в два года с 15 января по 15 декабря);
- Грузовые авто с максимально разрешенной массой менее 3,5 тонн (один раз в два года с 15 января по 15 декабря);
- Грузовые авто с максимально разрешенной массой более 3,5 тонн (один раз в год с 15 января по 15 декабря);
- Специальные и специализированные транспортные средства: автокраны, такси, автомобили скорой медицинской помощи и т.д. (один раз в год с 15 января по 15 декабря);
- Автобусы, с количеством мест для сидения более 9 с местом водителя включительно (два раза в год с 15 января по 30 июня и с 1 июля по 15 декабря);
- Специализированные транспортные средства для перевозки опасных грузов (два раза в год с 15 января по 30 июня и с 1 июля по 15 декабря).
Когда проходить первый техосмотр
Для владельцев ТС или уполномоченных ими лиц, эксплуатирующих ТС, конечный срок прохождения обязательного ТО ТС определяется по году выпуска ТС (четный или нечетный) и месяцу "регистрации" ТС, указанному в "регистрационном документе", выданном в местном "МВД".
Для авто, у которых ТО два раза в год. В 2021 году его нужно пройти с 15 января по 30 июня и с 1 июля по 15 декабря.
Для тех, кто проходит ТО раз в год: крайний срок прохождения ТО - месяц выдачи "техпаспорта" "ДНР". Если месяц выдачи "техпаспорта" - август, то пройти ТО нужно до августа 2021 года.
Авто, которые проходят ТО раз в два года:
В 2021 году ТО должны пройти авто с нечетным годом выпуска.
В 2022 году должны пройти авто с четным годом выпуска.
Крайний срок прохождения ТО - месяц выдачи "техпаспорта" "ДНР".
Например, автомобиль 2007 года. А "техпаспорт" "ДНР" выдан в марте, значит ТО вы должны пройти до марта 2021 года.
После прохождения ТО автовладельцу выдадут "протокол проверки технического состояния (диагностическую карту)", с указанием срока действия. Следующий ТО нужно будет пройти до окончания этого срока.
Потом с этим протоколом, кипой дополнительных документов и медицинской справкой на право управления ТС автовладелец должен получить в местном "ГАИ" талон техосмотра.
Теги: Донбасс, техосмотр, автомобиль, ОРДО
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