Водоснабжение Торецка полностью восстановлено после аварии

14.01.2021 11:00

Водоснабжение населенных пунктов Донецкой области, которые пострадали от порыва на водопроводе «Горловка-Торецк», восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от Главного управления привлекалось 31 человек личного состава и 10 единиц техники, из них 2 единицы техники для подвоза питьевой воды.