Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На КПВВ «Новотроицкое» начинают бесплатное тестирование на COVID-19

15.01.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На КПВВ «Новотроицкое» начинают бесплатное тестирование на COVID-19

С 15 января на территории сервисного центра у КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО смогут пройти бесплатное антигенное экспресс-тестирование на коронавирус, передает РПД «Донецкие новости».
Об этом сообщил директор Департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной и мобилизационной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко.
Правда, по словам Бойко, сама процедура взятия этого теста и выхода из самоизоляции / обсервации еще не доскональна, т.к. это новый процесс. «Ее доскональность отрабатывается на уровне Киева. И вчера, и сегодня идет активное общение облгосадминистрации с министерствами. На данный момент ясно, что тест будет выполняться по желанию. Но в любом случае при пересечении КПВВ, перед паспортным контролем, человек должен будет установить приложение "Вдома" или согласиться на обсервацию», – пояснил он.
На данный момент сразу отменить самоизоляцию / обсервацию нельзя, т.к. медработники, которые находятся в сервисном центре на КПВВ, еще не имеют доступ к программе «Вдома». Но этот вопрос будет решен в ближайшее время.



Теги: Донбасс, тест, экспресс, Новотроицкое, КПВВ, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх