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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 января по данным ГПСУ

15.01.2021 17:00
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Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 января по данным ГПСУ

В пятницу, 15 января, на один день открылся “гуманитарный коридор” на границе с временно оккупированной частью Донетчины. Пункт пропуска в соседней Луганской области работает ежедневно. Об этом рассказал Свободному радио пресс-секретарь Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.
На 10 утра на КПВВ “Новотроицкое” 10 человек и 2 транспортных средства проследовали на временно оккупированную территорию, а на контролируемую никто еще не прибывал.
На КПВВ “Станица Луганская” утром 221 человек прошел в сторону временно оккупированной территории, а 121 человека пропустили на подконтрольную часть Луганщины.



Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
 
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