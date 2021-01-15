Ситуация на КПВВ Донбасса утром 15 января по данным ГПСУ

15.01.2021 17:00

В пятницу, 15 января, на один день открылся “гуманитарный коридор” на границе с временно оккупированной частью Донетчины. Пункт пропуска в соседней Луганской области работает ежедневно. Об этом рассказал Свободному радио пресс-секретарь Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб.

На 10 утра на КПВВ “Новотроицкое” 10 человек и 2 транспортных средства проследовали на временно оккупированную территорию, а на контролируемую никто еще не прибывал.

На КПВВ “Станица Луганская” утром 221 человек прошел в сторону временно оккупированной территории, а 121 человека пропустили на подконтрольную часть Луганщины.