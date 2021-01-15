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Украина увеличит мощность радиостанций на Донбассе
15.01.2021 14:00
Украина намерена увеличить мощность радиовещания на оккупированный Донбасс. Более мощные передатчики установят на линии разграничения. Об этом сообщает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, передает "Трибун".
Согласно принятому решению, будет усилен радиосигнал на таких частотах: 90,7 МГц - "Украинское радио", 95,3 МГц - "Радіо Промінь", 95,7 МГц - "Голос Донбасса", 102,6 МГц - "Радио Культура".
Теги: Донбасс, радио, сигнал, ОРДЛО
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