15 января через КПВВ «Еленовка» линию разграничения пересекли 137 человек

16.01.2021 11:00

Контрольно-пропускной пункт въезда и выезда «Еленовка» 15 января был открыт для пропуска жителей по гуманитарному коридору.

По данным "МЧС ДНР", в этот день на территорию "республики" пропустили 12 транспортных средств и 67 человек. На территорию Украины проследовали 19 транспортных средств и 70 человек.