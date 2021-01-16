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Архив - Донецкая область

15 января через КПВВ «Еленовка» линию разграничения пересекли 137 человек

16.01.2021 11:00
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15 января через КПВВ «Еленовка» линию разграничения пересекли 137 человек

Контрольно-пропускной пункт въезда и выезда «Еленовка» 15 января был открыт для пропуска жителей по гуманитарному коридору.
По данным "МЧС ДНР", в этот день на территорию "республики" пропустили 12 транспортных средств и 67 человек. На территорию Украины проследовали 19 транспортных средств и 70 человек.



Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
 
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