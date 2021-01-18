В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»

18.01.2021 12:00

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области по случаю празднования Крещения с 23:00 часов 18 января до 05:00 часов 19 января 2021 года будет приостановлено действие так называемого «комендантского часа». Об этом напомнили местным жителям представители «мининформа ДНР».

При этом «власти напоминают», что при себе ночью нужно иметь «паспорт ДНР» или РФ, а «с украинскими документами гулять не стоит».