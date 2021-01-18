Последние новости раздела
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса14:00
- Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине13:00
- 109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января12:00
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца10:00
- В ТКГ договорились о восстановлении газоснабжения прифронтовой Марьинки08:00
- Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий15:00
- В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»12:00
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу17:00
- Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса13:00
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"10:00
В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»
18.01.2021 12:00
На неподконтрольной Украине территории Донецкой области по случаю празднования Крещения с 23:00 часов 18 января до 05:00 часов 19 января 2021 года будет приостановлено действие так называемого «комендантского часа». Об этом напомнили местным жителям представители «мининформа ДНР».
При этом «власти напоминают», что при себе ночью нужно иметь «паспорт ДНР» или РФ, а «с украинскими документами гулять не стоит».
Теги: Донбасс, Крещение, отмена, комендантский час, ОРДО
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса14:00
- Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине13:00
- 109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января12:00
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца10:00
- В ТКГ договорились о восстановлении газоснабжения прифронтовой Марьинки08:00
- Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской17:00
- Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий15:00
- В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»12:00
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление09:00
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу17:00
- Кличко искупался в проруби по случаю Крещения (ВИДЕО)17:00
- У Беларуси отобрали чемпионат мира по хоккею16:00
- Кабмин отнес газ к социально значимым товарам15:00
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса14:00
- Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине13:00
- 109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 января11:00
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца10:00
- В Турции нашли еще двух погибших моряков с судна Arvin09:00
- В ТКГ договорились о восстановлении газоснабжения прифронтовой Марьинки08:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра
- Макеевка осталась без телефонной связи
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 января
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса
- Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса