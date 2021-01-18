- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса14:00
- Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине13:00
- 109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января12:00
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца10:00
- В ТКГ договорились о восстановлении газоснабжения прифронтовой Марьинки08:00
- Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий15:00
- В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»12:00
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу17:00
- Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса13:00
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"10:00
Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий
В «ДНР» люди возмущены информацией «министерства экономразвития» о росте средней зарплаты и пенсии в «республике». Местные жители в соцсетях сообщают о своих реальных размерах зарплат и пенсий, передают «Донецкие новости».
Как утверждают в «минэкономразвития», среднемесячная зарплата штатных работников в январе–ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 21% и составила 15 309 руб. (6 004 грн по местному курсу валют на 18.01.2021). Также уверяют, что средняя пенсия в «ДНР» с января выросла на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 7 337 рублей (2 877 грн).
«Одно из самых крупных сообществ республики в ДНР (более 120 тыс. подписчиков) провело опрос среди пользователей и уточнило информацию, которую пытаются выдать за истину чиновники. Реальность оказалась гораздо печальнее. У большинства опрошенных оклад составил от 8 до 13 тысяч рублей (от 3 137 грн до 5 098 грн – ред.), пенсия – всего 4-6 тысяч рублей (1 569-2 353 грн – ред.)», – отмечают по этому поводу в одном из Телеграм-каналов, освещающих события в «республике».
В соцсетях местные жители комментируют сообщение «минэкономразвития» и возмущаются, что при существующих в «ДНР» ценах на нынешние доходы прожить нереально.
Теги: пенсия, зарплата, ОРДО
- Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии
- Украинцев обяжут откладывать на пенсию от двух до 15% зарплаты
- К нам пришли новые налоги и соцвзнос
- Кому придется возвращать деньги государству за переплаченную пенсию
- Производство растет, Евро-2012 финансируется, а у каждого десятого пенсионера доход ниже минимума
- Краматорск: поступления в пенсионный фонд уменьшаются
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса14:00
- Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине13:00
- 109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января12:00
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца10:00
- В ТКГ договорились о восстановлении газоснабжения прифронтовой Марьинки08:00
- Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской17:00
- Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий15:00
- В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»12:00
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление09:00
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу17:00
- У Беларуси отобрали чемпионат мира по хоккею16:00
- Кабмин отнес газ к социально значимым товарам15:00
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса14:00
- Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине13:00
- 109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 января11:00
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца10:00
- В Турции нашли еще двух погибших моряков с судна Arvin09:00
- В ТКГ договорились о восстановлении газоснабжения прифронтовой Марьинки08:00
- Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий
- В ОРДО озвучили штрафы за вождение автомобиля без техосмотра
- Макеевка осталась без телефонной связи
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 января
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса
- Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса