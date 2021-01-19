109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января

19.01.2021 12:00

109 человек пересекли линию разграничения 18 января через гумкоридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

"На территорию республики запущено 19 транспортных средств, 56 человек. На территорию Украины выпущено 16 транспортных средств, 53 человека", – говорится в сообщении.