Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине

19.01.2021 13:00

С 18 по 29 января мобильное подразделение Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» находится на капитальном ремонте, сообщает пресс-служба МинВОТ.

Поэтому воспользоваться услугами «Ощадбанка» у линии разграничения на Донетчине можно будет только в отделении на КПВВ «Новотроицкое» с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00.

В Луганской области мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать в г.Золотое, с.Трехизбенка, с.Светличное, пгт Нижнее с 09:00 до 15:00. Также на КПВВ «Счастье» на постоянной основе продолжит работу отделение «Ощадбанка» с понедельника по пятницу с 07:30 до 15:30.