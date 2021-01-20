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В "центре занятости ДНР" назвали самые востребованые профессии
20.01.2021 15:00
В ОРДО на местном пропагандистском телеканале "Юнион" показали видеосюжет о наиболее востребованных профессиях. Об этом пишет Telegram-канал "Вольнодумец", передает Depo.Донбасс.
"Сейчас наиболее востребованные профессии: водитель автомобиля — более 400 вакансий и водитель трамвая и троллейбуса — более 300 вакансий, а также 300 вакансий инженеров, суммарно и по всем отраслям", — честно призналась "заместитель директора центре занятости ДНР" Тамара Цурикова.
Обращается внимание, что вопрос о зарплатах она элегантно обошла, сообщив лишь о зарплате дворника в 6065 рублей.
Теги: Донбасс, вакансии, центр занятости, ОРДО
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