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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта

20.01.2021 11:00
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В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта

Движение городского электротранспорта по семи маршрутам в оккупированном Донецке приостановлено из-за обрыва контактной сети. Об этом сообщил так называемый "глава администрации" города Алексей Кулемзин в соцсети, передает ОстроВ.
"По причине обрыва контактного провода временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №№ 10, 15, 8, 16 и троллейбусов № 7", – написал Кулемзин.
Также сообщается, что в связи с отключением электроэнергии на подстанции приостановлено движение трамваев №1 до улицы Экономической и троллейбусов № 2 – до городской больницы № 20.



Теги: Донецк, Донбасс, авария, трамвай, троллейбус
 
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