В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами

20.01.2021 08:00

Террористы ОРДО решили лишить гражданских и имущественных прав жителей с паспортами Украины. Эти меры могут затронуть от полутора до двух миллионов человек. Об этом сообщает онлайн-издание "Спектр", ссылаясь на окружение главаря террористов ОРДО Дениса Пушилина, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в оккупированном Донецке проходят обсуждения документа о "гражданстве ДНР". Бумага написана на основе так называемого "закона о гражданстве" непризнанной республики Абхазия.

Предполагается, что этот "закон" ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в праве продажи собственных квартир и домов, покупки любой недвижимости и занятии предпринимательской деятельностью.

Планируется, что к 2025 году единственным "документом", идентифицирующим личность и гарантирующим какие-либо права, станет так называемый паспорт "ДНР".