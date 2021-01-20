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Архив - Донецкая область

В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами

20.01.2021 08:00
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В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами

Террористы ОРДО решили лишить гражданских и имущественных прав жителей с паспортами Украины. Эти меры могут затронуть от полутора до двух миллионов человек. Об этом сообщает онлайн-издание "Спектр", ссылаясь на окружение главаря террористов ОРДО Дениса Пушилина, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в оккупированном Донецке проходят обсуждения документа о "гражданстве ДНР". Бумага написана на основе так называемого "закона о гражданстве" непризнанной республики Абхазия.
Предполагается, что этот "закон" ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в праве продажи собственных квартир и домов, покупки любой недвижимости и занятии предпринимательской деятельностью.
Планируется, что к 2025 году единственным "документом", идентифицирующим личность и гарантирующим какие-либо права, станет так называемый паспорт "ДНР".



Теги: Украина, права, паспорт, ограничение, ОРДО
 
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