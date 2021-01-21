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22 января состоится очередное открытие КПВВ «Еленовка»
21.01.2021 17:00
22 января 2021 года подконтрольный НВФ «ДНР» КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщили в так называемом «оперативном штабе ДНР».
В «штабе» уточнили, что пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:
1. Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
2. Для въезда в ОРДО обязательно необходимо разрешение «межведомственного оперативного штаба».
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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