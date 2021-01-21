На Донбассе два обстрела, ранен украинский военный

21.01.2021 10:00

За сутки, 20 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 21 января, передает Корреспондент.net.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка сепаратисты открывали огонь в сторону позиций ВСУ из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Вследствие вражеских выстрелов был ранен украинский военнослужащий, его оперативно доставили в медучреждение, ему оказывают помощь медики.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.