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Архив - Донецкая область

На Донбассе два обстрела, ранен украинский военный

21.01.2021 10:00
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На Донбассе два обстрела, ранен украинский военный

За сутки, 20 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 21 января, передает Корреспондент.net.
Недалеко от населенного пункта Старогнатовка сепаратисты открывали огонь в сторону позиций ВСУ из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия. Вследствие вражеских выстрелов был ранен украинский военнослужащий, его оперативно доставили в медучреждение, ему оказывают помощь медики.
О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.



Теги: Донбасс, ранение, ВСУ, ООС
 
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