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Правозащитники сообщили об освобождении пленных из "списка Медведчука"
Главари ОРДЛО 20 января отпустили для передачи в Украину несколько человек, помилованных заранее, сообщает Восточная правозащитная группа.
"Сегодня они доставлены в РФ, из Минска их должен был забрать Оппозиционный Народный депутат Украины [Виктор Медведчук - ред.] на своём самолете. В Минск их тоже должны были доставить самолетом из г.Ростов.
Для того, чтобы не опровергать заявленную вчера СМИ количество освобождённых людей, данную информацию мы разглашать не будем. Торги шли с понедельника и так называемый Омбудсмен «ЛНР» пыталась пролоббировать двух людей в этот список, поэтому процесс затянулся на один день.
На сегодняшний день, мобильная связь родственников с помилованными прервана со вчерашнего дня. Родственникам сообщили, что их близкие уже помилованы и находятся на свободе", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, освобождение, Медведчук, ОРДЛО, пленные
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