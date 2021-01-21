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В "ДНР" заявили о взломе сайта "Донецкого агентства новостей"
На страницах так называемого "официального" сайта "ДНР" появилась информация за подписью "заместителя министра здравоохранения", в которой жителей оккупированного Донбасса предупреждают о серьезных побочных эффектах российской вакцины "Спутник V", сообщает ОстроВ.
"Например, в октябре 2020 года во время 3-го этапа клинических исследований после вакцинации заразились 10 человек из числа участвовавших в испытаниях. В ноябре 3 медицинских работника одного из медицинских учреждений Алтайского края, после получения прививки, заразились коронавирусом. В том же месяце, 17 ноября вакцинировано 42-х человек из числа высшего руководства Курской области, полиции и ФСБ РФ. 10 из них сразу же заболели COVID-19, а еще 2 человека из аппарата Губернатора Курской области – умерли. В Москве, в ходе вакцинации сотрудников ОМОН имели место серьезные осложнения, судороги, головокружение и т.д. В целом по РФ говорят о 5 смертельных случаев среди работников ОМОНа, связанных с прививкой «Спутник-V». В Крыму матрос Максим Чурилов (18 лет) после прививки длительное время находился в реанимации Севастопольского военно-морского клинического госпиталя. 4 января — руководитель МЧС Сергей Шахов умер в госпитале для больных коронавирусом опять же после прививки. Сообщается о смерти депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» В. Гартунга, который участвовал в испытаниях вакцины. Также, в социальных сетях распространяется информация о смерти мэра Ялты И. Имгрунта после вакцинации", - говорится в информации сепаратистского "информагентства".
Представители оккупационных властей поспешили заявить, что сайт данного СМИ взломан, естественно, украинской стороной. "Сайт ДАН "Донецкого Агенства Новостей" снова взломали. Бред про вакцинацию на сайте – укрофейк", - написал называющий себя "депутатом народного совета ДНР" Владислав Бердичевский.
Теги: Донбасс, хакер, сайт, взлом, ДНР
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