В сети опубликовали имена четырех пленных из "списка Медведчука"

21.01.2021 12:00

Телеграм-канал "Страна" опубликовал имена четырех пленных, удерживаемых российскими боевиками на оккупированном Донбассе, которых на днях должны передать на подконтрольную территорию Украины при посредничестве Виктора Медведчука.

Представители ОРДЛО готовы освободить Довгаль Светлану Анатольевну, Стаценко Наталью Александровну, Котенко Екатерину Николаевну и Савченко Наталью Яковлевну.

Они осуждены за "шпионаж в пользу Украины" и за "госизмену" и приговорены к серьезным срокам - более 10 лет.