Завтра в Курахово откроют сомременный ЦПАУ

21.01.2021 08:00

22 января 2021 года в Курахово состоится официальное открытие модернизированного городского Центра предоставления административных услуг, сообщает Курахово.info.

Центр находится по адресу: г. Курахово, пр. Соборный, 4, Донецкая область, 85612 (вход с левой стороны здания).

Прием граждан осуществляется по графику:

Понедельник, вторник, четверг, пятница: с 09.00 до 16.00, без перерыва.

Среда: с 13.00 до 20.00, без перерыва.

Суббота, воскресенье, праздничные дни — выходной день.

Контактный телефон ЦПАУ в Курахово: +380664630970, +380972352312.

Электронная почта: [email protected]