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Завтра в Курахово откроют сомременный ЦПАУ
21.01.2021 08:00
22 января 2021 года в Курахово состоится официальное открытие модернизированного городского Центра предоставления административных услуг, сообщает Курахово.info.
Центр находится по адресу: г. Курахово, пр. Соборный, 4, Донецкая область, 85612 (вход с левой стороны здания).
Прием граждан осуществляется по графику:
Понедельник, вторник, четверг, пятница: с 09.00 до 16.00, без перерыва.
Среда: с 13.00 до 20.00, без перерыва.
Суббота, воскресенье, праздничные дни — выходной день.
Контактный телефон ЦПАУ в Курахово: +380664630970, +380972352312.
Электронная почта: [email protected]
Теги: Донбасс, Курахово, услуги, администрация
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