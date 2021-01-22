Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе

22.01.2021 13:00

Евросоюз призвал Россию повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования в Донбассе с целью открытия всех КПВВ и двух дополнительных в Счастье и Золотом, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, озвученном на заседании Постоянного совета ОБСЕ 21 января.

"Даже в это время пандемии пересечение гражданским населением линии соприкосновения следует максимально облегчить. Мы приветствуем шаги, предпринятые Украиной по открытию КПВВ "Счастье" и "Золотое", и призываем Россию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для обеспечения синхронного и прозрачного открытия двух КПВВ, а также возобновление работы всех пока закрытых КПВВ", - говорится в заявление.