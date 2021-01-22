Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ

22.01.2021 14:00

"ДНР" привлекла к переговорам в ТКГ в качестве представителя "общественности Донбасса" ранее судимую мошенницу Майю Пирогову. Об этом сообщил в своем Фейсбук участник украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

По словам Казанского, Пирогова, ныне сотрудник "министерства пропаганды ДНР", в 2005 году была арестована по обвинению в легализации доходов, полученных преступным путем. Статьи 209 ч 3 и 205, ч 2 УК Украины. Уголовное дело 05167-1-1-2005/001572 от 23.12.2005.

10.04.2007 осуждена Киевским райсудом Донецка по статьям 358 ч 2, 28 ч 2, 358 ч 3, 70 ч 1, УК Украины 2001 г. к ограничению свободы на срок 2 года. На основании ст. 75, 76 УК Украины 2001 г, освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

"Как думаете, такого "переговорщика" приводят на ТКГ, чтобы реально получить какой-то конструктив? Или просто для того, чтобы довести ситуацию до полного фарса?", - написал Казанский.