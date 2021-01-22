На Донбассе за сутки - семь нарушений "тишины", один украинский воин погиб

22.01.2021 10:00

За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - говорится в сообщении.