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На Донбассе за сутки - семь нарушений "тишины", один украинский воин погиб

22.01.2021 10:00
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На Донбассе за сутки - семь нарушений "тишины", один украинский воин погиб

За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, погибший, перемирие, нарушения
 
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