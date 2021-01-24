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В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»
Группировка «ДНР» опубликовала перечень противопоказаний к прививке от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Информация указана на сайте «минздрава», сообщает сайт novosti.dn.ua.
Так, противопоказаниями к применению являются:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2 — 4 недели после выздоровления или ремиссии);
- при нетяжелых ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
Там также добавили, что введение второго компонента вакцины противопоказано тем, у кого после первой прививки наблюдались осложнения: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C.
Кроме того, вакцина будет применяться с осторожностью при: хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваний ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.
Теги: вакцина, противопоказания, ДНР, COVID-19
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