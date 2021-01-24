В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»

24.01.2021 10:00

Группировка «ДНР» опубликовала перечень противопоказаний к прививке от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Информация указана на сайте «минздрава», сообщает сайт novosti.dn.ua.

Так, противопоказаниями к применению являются:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2 — 4 недели после выздоровления или ремиссии);

при нетяжелых ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до 18 лет.

Там также добавили, что введение второго компонента вакцины противопоказано тем, у кого после первой прививки наблюдались осложнения: анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C.

Кроме того, вакцина будет применяться с осторожностью при: хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваний ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.