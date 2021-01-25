Последние новости раздела
- В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы15:00
- 25 января линию разграничения через гумкоридор в Еленовке пересекли 173 человека11:00
- Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины10:00
- В ОРДО анонсировали проведение российского ЕГЭ09:00
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца17:00
- Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»09:00
- Умер старший брат Рината Ахметова08:00
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»10:00
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1910:00
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе09:00
Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»
25.01.2021 09:00
В понедельник, 25 января, группировка «ДНР» на один день возобновит пропуск через КПВВ «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».
Пересечь линию разграничения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).
Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории. Для въезда в сторону Донецка нужно заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
Читайте также:
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября
- "ДНР" открыла "новогодний" гумкоридор в Еленовке
- «Штаб ДНР» сообщил об очередном открытии КПВВ «Еленовка» 25 декабря
- 6 ноября "ДНР" пропустила 132 человека через гумкоридор в Еленовке
- Менее 80 человек воспользовались гумкоридором в Еленовке 8 января
- 109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января
- В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы15:00
- 25 января линию разграничения через гумкоридор в Еленовке пересекли 173 человека11:00
- Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины10:00
- В ОРДО анонсировали проведение российского ЕГЭ09:00
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца17:00
- В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого14:30
- В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ10:00
- Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»09:00
- Умер старший брат Рината Ахметова08:00
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»10:00
- В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы15:00
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- В Турции разработали антикоронавирусный спрей13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 января12:00
- 25 января линию разграничения через гумкоридор в Еленовке пересекли 173 человека11:00
- Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины10:00
- В ОРДО анонсировали проведение российского ЕГЭ09:00
- Шмыгаль пообещал начать COVID-вакцинацию в феврале08:00
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца17:00
- Товарищеский матч Шахтер - Марибор отменен из-за коронавируса15:00
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца
- Умер старший брат Рината Ахметова
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 января
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-19
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе
- В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ
- В России на протестах в поддержку Навального задержали более 1000 человек
- Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины
- В Дубае открылась самая высокая в мире карусель