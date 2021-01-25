Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»

25.01.2021 09:00

В понедельник, 25 января, группировка «ДНР» на один день возобновит пропуск через КПВВ «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».

Пересечь линию разграничения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории необходимо иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории. Для въезда в сторону Донецка нужно заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».