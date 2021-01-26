25 января линию разграничения через гумкоридор в Еленовке пересекли 173 человека

26.01.2021 11:00

Сто семьдесят три человека прошли через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Еленовка" 25 января. Об этом сообщили в "МЧС республики".

"На территорию республики запущено 19 транспортных средств, 78 человек. На территорию Украины выпущено 21 транспортное средство, 95 человек", – сказано в сообщении.