Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины

26.01.2021 10:00

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что считает возможным предоставить студентам из подконтрольной Украине территории возможность получить "образование" в "ДНР". Об этом сообщают СМИ непризнанной республики, передает Depo.Донбасс.

"Несмотря на связанные с COVID-19 ограничениями, необходимо обеспечить возможность получать образование в "ДНР" русскоязычным студентам, проживающим на подконтрольной Украине территории", — заявил Пушилин.

Он сообщил, что для этого так называемое "Министерство образования и науки ДНР" разработает "механизм прохождения границы с Украиной" для студентов подконтрольных Украине территорий, которые хотят учиться на русском языке.

По словам Пушилина, в механизме прохождения границы якобы будет задействован "межведомственный оперативный штаб" по предотвращению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции.