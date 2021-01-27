"ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей

27.01.2021 17:00

"Центральный банк ДНР" запустил приложение "ЦРБ Онлайн" для мобильных устройств на базе ОС Android, сообщает пресс-служба банка.

"Установить мобильное приложение "ЦРБ Онлайн" можно скачав его на сайте банка. Для этого необходимо с мобильного устройства зайти на главную страницу сайта и нажать на кнопку "ЦРБ Онлайн". На открывшейся странице услуги нажать кнопку "Скачать мобильное приложение". При нажатии на данную кнопку загрузится файл в формате .apk, который необходимо установить на телефон", — рассказали в "ЦРБ".

Отмечается, что приложение предназначено для мобильных телефонов или планшетов на платформе Android версии не ниже 4.4. Воспользоваться им могут пользователи, которые ранее зарегистрировались в системе "ЦРБ Онлайн" на web-платформе.

В функционал приложения вошли следующие услуги:

безналичные платежи на счета физических и юридических лиц,

переводы с карты на карту,

все виды бюджетных платежей,

оплата услуг поставщиков (мобильная связь, интернет, ТВ и т.д.).

Кроме того, мобильное приложение позволяет получать информацию о ближайших к местоположению пользователя отделениях и банкоматах, а также отправлять свои банковские реквизиты по электронной почте или SMS — сообщением.

Функционал оплаты услуг коммунального расчетного центра находится в стадии доработки и будет реализован в одной из следующих версий мобильного приложения "ЦРБ Онлайн".