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"ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей

27.01.2021 17:00
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"ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей

"Центральный банк ДНР" запустил приложение "ЦРБ Онлайн" для мобильных устройств на базе ОС Android, сообщает пресс-служба банка.
"Установить мобильное приложение "ЦРБ Онлайн" можно скачав его на сайте банка. Для этого необходимо с мобильного устройства зайти на главную страницу сайта и нажать на кнопку "ЦРБ Онлайн". На открывшейся странице услуги нажать кнопку "Скачать мобильное приложение". При нажатии на данную кнопку загрузится файл в формате .apk, который необходимо установить на телефон", — рассказали в "ЦРБ".
Отмечается, что приложение предназначено для мобильных телефонов или планшетов на платформе Android версии не ниже 4.4. Воспользоваться им могут пользователи, которые ранее зарегистрировались в системе "ЦРБ Онлайн" на web-платформе.
В функционал приложения вошли следующие услуги:

  • безналичные платежи на счета физических и юридических лиц,
  • переводы с карты на карту,
  • все виды бюджетных платежей,
  • оплата услуг поставщиков (мобильная связь, интернет, ТВ и т.д.).

Кроме того, мобильное приложение позволяет получать информацию о ближайших к местоположению пользователя отделениях и банкоматах, а также отправлять свои банковские реквизиты по электронной почте или SMS — сообщением.
Функционал оплаты услуг коммунального расчетного центра находится в стадии доработки и будет реализован в одной из следующих версий мобильного приложения "ЦРБ Онлайн".



Теги: банк, Android, приложение, ДНР
 
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