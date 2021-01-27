Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда

27.01.2021 13:00

Донецкая железная дорога назначает курсирование пригородных ускоренных поездов. Об этом сообщает Восточный вариант.

Поезда будут курсировать по следующим направлениям:

Поезд № 7087 Харьков-Пасс-Константиновка, с отправлением со станции Харьков-Пасс в 15.55, прибытием на станцию Константиновка в 20.41.

Курсирует ежедневно кроме вторника и среды.

Поезд № 7088 Константиновка-Харьков-Пасс, с отправлением со станции Константиновка в 05.35, прибытием на станцию Харьков-Пасс. в 10.32.

Курсирует ежедневно кроме вторника и среды.

Поезд № 7788 Константиновка — Лиман, с отправлением со станции Константиновка в 20.56, прибытием на станцию Лиман в 22.36.

Курсирует ежедневно кроме вторника и среды.

Поезд № 7787 Лиман — Константиновка, с отправлением со станции Лиман в 03.20, прибытием на станцию Константиновка в 05.19.

Курсирует ежедневно кроме вторника и среды.