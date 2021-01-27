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На Донбассе пять обстрелов, ранен военный
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что неподалеку Новоалександровки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.
Также сообщается, что вблизи Новозвановки противник применил автоматический станковый гранатомет.
Неподалеку Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки зафиксировано применение снайперского оружия.
"Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", – говорится в утренней сводке штаба.
Теги: Донбасс, ранение, перемирие, ООС
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