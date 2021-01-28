29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке

28.01.2021 15:00

29 января подконтрольный членам НВФ КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщает так называемый «оперативный штаб ДНР»

Пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:

Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.

Для въезда в ОРДО обязательно необходимо разрешение «межведомственного оперативного штаба».