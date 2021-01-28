Последние новости раздела
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»11:00
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов09:00
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу08:00
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей17:00
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда13:00
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке11:00
- На Донбассе пять обстрелов, ранен военный09:00
- В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы15:00
29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке
28.01.2021 15:00
29 января подконтрольный членам НВФ КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщает так называемый «оперативный штаб ДНР»
Пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:
Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
Для въезда в ОРДО обязательно необходимо разрешение «межведомственного оперативного штаба».
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
Читайте также:
- «Штаб ДНР» сообщил об очередном открытии КПВВ «Еленовка» 25 декабря
- 6 ноября "ДНР" пропустила 132 человека через гумкоридор в Еленовке
- Менее 80 человек воспользовались гумкоридором в Еленовке 8 января
- 109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января
- В «ДНР» сообщили об итогах работы КПВВ «Еленовка» 28 сентября
- 1 января гуманитарным коридором в Еленовке воспользовались всего 60 человек
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО13:00
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»11:00
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов09:00
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу08:00
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей17:00
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО14:00
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда13:00
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке11:00
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- Телеканал "112 Украина" оштрафовали за разжигание вражды16:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- СБУ перекрыла канал сбыта контрафактных сигарет из ОРДЛО и Крыма14:00
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО13:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 января10:00
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов09:00
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу08:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца
- В ОРДО с 1 февраля хотят опять повысить коммунальные тарифы
- Умер старший брат Рината Ахметова
- СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО
- В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке
- Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов
- "ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»
- Пушилин пригласил в "ДНР" русскоязычных студентов из Украины