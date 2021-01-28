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Архив - Донецкая область

Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу

28.01.2021 08:00
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Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ), состоявшейся в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе", - сказано в сообщении.
Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников.



Теги: Донбасс, встреча, советник, нормандская четверка
 
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