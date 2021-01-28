В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»

28.01.2021 11:00

Правоохранительные органы Украины знают об около 50 людях, которые совершали преступления в так называемой подпольной тюрьме «Изоляция» на территории бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке. Как передает Укринформ, об этом эфире "Радио Донбас.Реалии" рассказал начальник управления Департамента преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Андрей Лещенко.

«В настоящее время есть 5 человек, совершивших те или иные преступления, но это не говорит о том, что правоохранительные органы знают о преступлении только этих пяти людях. Нет. В целом их около 50. В ближайшее время, надеемся, что будут определенные процессуальные решения по этому уголовному делу. Но это уже решать процессуальном руководителю в конкретном уголовном производстве, достаточно ли доказательств в настоящее время, для того, чтобы предъявить обвинение тому или иному человеку», - рассказал Лещенко.

По его словам, Украина заинтересована в наказании тех, кто совершил преступления, как на национальном, так и на международном уровне.