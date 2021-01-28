В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов

28.01.2021 09:00

Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян приехала в оккупированный Донецка. Об этом сообщил Telegram канал Wargonzo, передает ТСН.

Отмечается, что она посетила Иверский монастырь, который расположен непосредственно на линии соприкосновения рядом с Донецким аэропортом.

Кроме того, в своем Telegram Симоньян накануне опубликовала фото, сделанное на фоне таблички с названием города Донецк. "Если кто меня потерял, я здесь", — подписала она фото.

Пропагандистка также сообщила, что приехала на Донбасс со своим мужем, телеведущим Тиграном Кеосаяном, а также пропагандистом Романом Бабаяном для участия в работе форума «Русский Донбасс».