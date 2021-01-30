"Минздрав ДНР" заявил о прибытии российской вакцины от COVID-19 30-31 января

30.01.2021 09:00

Поступление российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в "ДНР" в ближайшие выходные – 30-31 января 2021 года. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения" самопровозглашенной республики.

По данным на 29 января, в "ДНР" зарегистрировано 20 153 случая коронавирусной инфекции. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 7643 пациента, выздоровели 10 733, умерли 1777.