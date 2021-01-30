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"Минздрав ДНР" заявил о прибытии российской вакцины от COVID-19 30-31 января
30.01.2021 09:00
Поступление российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в "ДНР" в ближайшие выходные – 30-31 января 2021 года. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения" самопровозглашенной республики.
По данным на 29 января, в "ДНР" зарегистрировано 20 153 случая коронавирусной инфекции. На амбулаторном и стационарном лечении остаются 7643 пациента, выздоровели 10 733, умерли 1777.
Теги: Россия, вакцина, ДНР, COVID-19
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