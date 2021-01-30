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На Донбассе ранены двое украинских воинов
29 января российско-оккупационные войска в очередной раз не выполнили достигнутые договоренности и нарушили режим прекращения огня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.
Так, около полудня, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, на Приазовье. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Воины оперативно доставлены в медучреждение, где им была оказана медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.
Отмечается также, что вблизи Опытного российско-оккупационные войска произвели несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.
Теги: Донбасс, перемирие, обстрел, раненые, ООС
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