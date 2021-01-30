На Донбассе ранены двое украинских воинов

30.01.2021 13:00

29 января российско-оккупационные войска в очередной раз не выполнили достигнутые договоренности и нарушили режим прекращения огня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб ООС.

Так, около полудня, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, на Приазовье. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Воины оперативно доставлены в медучреждение, где им была оказана медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.

Отмечается также, что вблизи Опытного российско-оккупационные войска произвели несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.