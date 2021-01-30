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Почти 140 человек пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 29 января
30.01.2021 17:00
137 человек воспользовались гуманитарным коридором на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Еленовка" под Донецком 29 января. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
"На территорию республики запущено 13 транспортных средств, 49 человек. На территорию Украины выпущено 18 транспортных средств, 88 человек", – сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Еленовка, гуманитарный коридор, КПВВ
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