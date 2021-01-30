Почти 140 человек пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 29 января

30.01.2021 17:00

137 человек воспользовались гуманитарным коридором на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Еленовка" под Донецком 29 января. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

"На территорию республики запущено 13 транспортных средств, 49 человек. На территорию Украины выпущено 18 транспортных средств, 88 человек", – сказано в сообщении.