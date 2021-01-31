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Архив - Донецкая область

В РФ отрицают поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО

31.01.2021 09:00
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В РФ отрицают поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в оккупированные Донецк и Луганск. Об этом сообщил ТАСС представитель фонда, передает Цензор.НЕТ.
"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", - сообщили в РФПИ.
Ранее главари "ДНР" и "ЛНР" анонсировали поставки российской вакцины в "республики" в конце января. А источник "Интерфакса" в "таможенной службе" "ДНР" рассказал 30 января, что вакцина уже якобы заехала на оккупированную территорию.



Теги: Россия, вакцина, ОРДЛО, COVID-19
 
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