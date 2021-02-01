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Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма. По его мнению, этот вопрос является "наиболее болезненным". Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", сообщает РБК-Украина.
Кравчук подчеркнул, что оккупация Крыма и война на Донбассе воспринимаются политическими силами Украины по-разному.
"Должно быть на референдуме сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Способ должно представить уже государство, власть, Верховная Рада. А народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой и она должна принадлежать Украине", - сказал он.
По его словам, прокремлевские политики часто "выдают себя за патриотов и провозглашают свои предпочтения на различных политических площадках", что дезориентирует людей касаемо общего мнения политических сил.
"Они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум - ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организованна жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - заявил Кравчук.
Теги: Донбасс, Кравчук, референдум, ТКГ
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