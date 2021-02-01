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Архив - Донецкая область

В "ДНР" объявили начало вакцинации от коронавируса

01.02.2021 09:00
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В "ДНР" объявили начало вакцинации от коронавируса

Вакцинация населения ОРДО от коронавируса препаратом российского производства Sputnik-V начнётся с 15:00 1 февраля, заявил "глава Минздрава ДНР" Александр Оприщенко, сообщает Интерфакс.
"Первыми вакцинируют спецконтингент: медиков, соцработников, сотрудников силовых структур", - сказал он журналистам.
По словам "главы республики" Дениса Пушилина, в воскресенье в "ДНР" поставили первую партию вакцины от коронавируса российского производства Sputnik-V в количестве нескольких тысяч доз.
Записаться на иммунизацию можно через специальный раздел на сайте "минздрава", указав фамилию, имя и отчество, дату рождения, город проживания и домашний адрес, а также телефон для связи.



Теги: вакцинация, ОРДО, COVID-19
 
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