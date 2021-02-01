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В «ДНР» утвердили повышение коммунальных тарифов
С сегодняшнего дня, 1 февраля, на подконтрольной группировке «ДНР» территории повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Такое решение принято на заседании «правительства ДНР», передает сайт novosti.dn.ua.
Так, для населения тарифы на услуги водоснабжения, централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения увеличатся на 20%. Тарифы на электроэнергию увеличатся на 30 %, на природный газ — на 16 %, на водоотведение — на 11%.
В частности, тариф на электроэнергию в случае потребления до 150 кВт/ч составит 1,04 рубля, от 150 до 800 кВт/ч — 1,42, свыше 800 кВт/ч — 2,85. Тариф за кубометр на водоснабжение составит 15,26 рубля, а на водоотведение — 9,84; на отопление за квадратный метр — 10,4 рубля.
Кроме того, установлен «предельный индекс изменения тарифов» на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по вывозу твердых бытовых отходов в размере 1,2.
В «ДНР» прогнозируют, что в среднем общее увеличение стоимости «платежки» за коммунальные услуги составит порядка 17%.
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, повышение тарифов, ДНР
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