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Архив - Донецкая область

В ОРДО сообщили о завершении реконструкции КПП «Успенка»

01.02.2021 12:00
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В ОРДО сообщили о завершении реконструкции КПП «Успенка»

Ремонтные работы на пограничном пропускном пункте «Успенка» завершились. Об этом сообщают СМИ ОРДО.
«Расширение пограничного пропускного пункта «Успенка» завершилось. Теперь «Успенка» будет работать шестью потоками», — говорится в сообщении.



Теги: Россия, реконструкция, КПП, ОРДО, Успенка
 
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